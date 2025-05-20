Roma ile anılıyordu! Jurgen Klopp'ün menajerinden açıklama geldi

İtalyan gazetesi La Stampa'da yer alan habere göre, Roma'nın teknik direktör arayışı artık sona ermiş gibi görünüyor.

Son saatlerde farklı şekillerde gündeme gelen söylentiler ve iddialar, bu çarpıcı haberin yapılmasına yol açtı. Torino merkezli gazetenin iddiasına göre; Borussia Dortmund ve Liverpool'un eski teknik direktörü Klopp, Roma'nın sunduğu teklifi 18 Mayıs Pazar günü saat 22.57'de Roma ile Milan arasında oynanan maçın bitiş düdüğünden hemen sonra kabul etti.

Klopp'un daha önce el değiştirmesi beklenen başka bir kulüple sözlü anlaşması olduğu ancak daha sonra fikrini değiştirerek Roma seçeneğine sıcak baktığı öne sürüldü.

AKTİF BİR TRANSFER DÖNEMİ

Roma sahibi Friedkin ailesi tarafından yayınlanan video ilk ipucu olarak yorumlanmıştı. Kısa sürede bahis şirketlerinden de bu yönde sinyaller geldi. Ancak La Stampa'nın ortaya attığı bu iddia, tabloya yeni parçalar ekliyor. Haberde, Klopp'un Roma'nın başına geçmesinin ardından "Aktif" bir transfer dönemi yaşanacağı belirtiliyor. Transfer planında altı takviye düşünülüyor: 3'ü ilk 11 için, 3'ü ise yedek; ayrıca kampta değerlendirilecek iki genç oyuncu da var.

Mevkiler şöyle:

Avusturya liginde oynayan bir ilk 11 stoperi,

Yine yabancı bir sağ kanat oyuncusu,

Bir santrfor (Udinese'den Lorenzo Lucca çok beğeniliyor),

Parma'dan Giovanni Leoni isimli bir yedek stoper favori,

Orta saha yedeği olarak ise Cagliari'den Matteo Prati beğenilse de Torino'dan bir oyuncu öne çıkıyor, aksi takdirde Udinese'den Arthur Atta gündeme gelebilir. Aynı zamanda Niccolò Pisilli takımda tutulacak.

Bonus transfer olarak Atalanta'nın genç yeteneği Marco Palestra gündemde, fakat Atalanta şu an için onu satmak istemiyor.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Jürgen Klopp'un menajeri Mark Kosicke, Alman teknik adam için çıkan Roma iddialarını yalanladı.

Kosicke açıklamasında, "Klopp'un Roma teknik direktörü olacağı haberleri gerçek dışıdır." dedi