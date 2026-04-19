Roma ile Atalanta yenişemedi

İtalya Serie A'nın 33. haftasında AS Roma ile Atalanta karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Atalanta, 12. dakikada Nenad Krstovic'in golüyle öne geçti. Roma, Mario Hermoso'nun 45. dakikadaki golüyle skora eşitliği getirdi.
Roma forması giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Roma 58, Atalanta ise 54 puana yükseldi.
Roma, gelecek hafta Bologna deplasmanına gidecek. Atalanta ise Cagliari'ye konuk olacak.