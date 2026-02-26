İSTANBUL 8°C / 4°C
Spor

Roma ile görüşmeler tıkandı! İşte Zeki Çelik'in istediği rakam

Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek olan milli futbolcu Zeki Çelik kulübüyle henüz anlaşma sağlamadı. İtalyan basını 29 yaşındaki futbolcunun istediği rakamın Roma tarafından kabul edilmediğini ayrıca oyuncunun anlaşmaya yakın olduğu takımı da duyurdu.

26 Şubat 2026 Perşembe 15:47
Roma ile görüşmeler tıkandı! İşte Zeki Çelik'in istediği rakam
Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Zeki Çelik'in, kulübüyle yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadığı öne sürüldü.

29 yaşındaki futbolcunun menajerlerinin, yönetimle yaptığı pazarlıklarda yıllık 3.8 milyon euro istediği iddia edilirken, bu rakamın Roma açısından kabul edilebilir bulunmadığı belirtildi.

İSTEDİĞİ RAKAM KABUL EDİLMEDİ

Corriere dello Sport'ta yer alan haberde, bu rakamın Zeki Çelik'i kadrodaki en yüksek maaşlı oyuncular arasına yerleştireceği ve takımdaki dengeleri bozacağı ifade edildi.

Haber detayında "Bu, Çelik'i kadrodaki en yüksek maaşlı oyuncular arasına yerleştirmek anlamına gelir ve kaçınılmaz sonuçları olur. Sportif direktör Frederic Massara'nın kapısını çalacak birçok oyuncu olur" yorumu yapıldı.

Bu arada Juventus'un Zeki Çelik'i ciddi olarak kadrosuna katmayı düşündüğü ve Türk sağ bekin bonservis bedelsiz bir futbolcu olarak siyah beyazlı takımda istediği maaşı garanti altına alabileceği iddia edildi.

Zeki Çelik'in Juventus Teknik Direktörü Spalletti'nin tarzına uyum sağlayacak özellikleri bulunduğu ve taraflar arasında bir süredir devam eden görüşmelerin önümüzdeki günlerde yazılı hale gelebileceği belirtildi.

Öte yandan Zeki için Inter'in de devrede olduğu ileri sürüldü.

