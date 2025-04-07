İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2025 Pazartesi / 9 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0263
  • EURO
    41,9755
  • ALTIN
    3687.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Roma ile Juventus yenişemedi

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Roma, Igor Tudor'un çalıştırdığı Juventus'u konuk etti. Olimpico Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Haber Merkezi7 Nisan 2025 Pazartesi 00:43 - Güncelleme:
Roma ile Juventus yenişemedi
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Roma, Igor Tudor'un çalıştırdığı Juventus'u konuk etti.

Olimpico Stadyumu'ndaki mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Juventus'un golünü dakika 40'da Manuel Locatelli kaydetti. Roma'ya beraberliği getiren golü ise dakika 49'da Eldor Shomurodov attı.

Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Roma'da forma giyem milli oyuncu Zeki Çelik'te karşılaşmaya ilk 11'de başladı. 72. dakikada yerini Victor Nelsson'a bıraktı.

Roma, bu sonucun ardından ligde yenilmezlik serisini 15 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Juventus, puanını 56'ya yükseltti. Roma ise puanını 53 yaptı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Juventus, Lecce'yi konuk edecek. Roma ise Lazio deplasmanına gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.