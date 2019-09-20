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Dün akşam Roma deplasmanında Caiçara’nın kendi kalesine attığı gol sonrası moralmen yıkılan Başakşehir, ikinci yarıda beklenen reaksiyonu gösteremeyince fark kaçınılmaz oldu.

ROMA İRFAN CANI'I İZLEDİ

Süper Lig’de ve UEFA Avrupa Ligi’nde Abdullah Avcı sonrası alışılagelmiş istikrarlı futbolunu bir türlü yakalayamayan Başakşehir, Okan Buruk’la bocalama dönemi yaşarken, bu hafta Beşiktaş deplasmanında alınacak sonuç genç teknik adam için hayati derecede önem taşır oldu. Daha önce ‘Boz Baykuşlar’dan’ Cengiz Ünder’i transfer eden ve genç yıldızda tam isabet sağlayan Roma’nın dün akşam İrfan Can Kahveci’yi yakından takip ettiği öğrenilirken,Sportif Direktör Gianluca Petrachi'nin scout ekibine 'İrfan Can talimatını' verdiği kayedildi. Süper Lig haricinde milli takımda da oynadığı futbolla göz dolduran yıldız orta sahayı dikkatle izlenirken, İtalyanların bundan sonraki maçlarda da 24 yaşındaki oyuncuyu göz hapsine alacağı ifade edildi.