Roma, Jadon Sancho transferinde mutlu sona yakın

Gian Piero Gasperini ve Ricky Massara, Jadon Sancho'yu Roma'ya kazandırmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Kulüp, Sancho ile 24 milyon avro (bonuslar dahil) karşılığında anlaşmaya vardı. Nicolo Schira'nın haberine göre, Roma yetkilileri ve Sancho arasında olumlu bir görüşme gerçekleşti.

Daha önce Sancho, kulübün teklifini menajerlerinin talep ettiği 11 milyon avroluk komisyon nedeniyle reddetmişti. Roma, İngiliz oyuncuya yıllık 5 milyon avro maaşla sözleşme teklif etti.

Sancho, 2021'de Borussia Dortmund'dan Manchester United'a 85 milyon avro karşılığında transfer olmuş ve geçtiğimiz sezon Chelsea'ye kiralanmıştı. 41 maçta 5 gol ve 10 asistle oynayan oyuncunun güncel piyasa değeri 28 milyon avro olarak belirtiliyor.