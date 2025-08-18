İSTANBUL 29°C / 20°C
18 Ağustos 2025 Pazartesi / 24 Safer 1447
Spor

Roma, Leon Bailey transferinde mutlu sona yakın

Süper Lig ekiplerinin de gündemine gelen Leon Bailey'nin yeni adresi belli oluyor. Yıldız oyuncu, Roma'ya imza atmak üzere.

18 Ağustos 2025 Pazartesi 19:31
Roma, Leon Bailey transferinde mutlu sona yakın
Roma, Aston Villa forması giyen Leon Bailey'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Romano'nun haberine göre, Roma, Bailey'in satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Aston Villa ile anlaşma sağladı.

ÖDENECEK RAKAM

Roma, Bailey için 2-3 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek ve sözleşmede 22 milyon euro'luk satın alma opsiyonu olacak.

SEZON PERFORMANSI

Roma ile daha önce anlaşan 28 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İtalyan ekibi için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Aston Villa'da geçen sezon 38 maçta süre bulan Leon Bailey, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

Popüler Haberler
