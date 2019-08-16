Roma, Steven Nzonzi'nin 500 bin euro bedelle Galatasaray'a 1+1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, Steven Nzonzi'nin bonservisini 30 Haziran 2020'ye kadar alırsa 16 milyon Euro, 30 Haziran 2021'de alması halinde ise 13 milyon Euro ödeyecek.