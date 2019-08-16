Roma, Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını duyurdu
Roma, Steven Nzonzi'nin Galatasaray'a kiralandığını resmen açıkladı.
Roma, Steven Nzonzi'nin 500 bin euro bedelle Galatasaray'a 1+1 yıllığına kiralandığını açıkladı.
Galatasaray, Steven Nzonzi'nin bonservisini 30 Haziran 2020'ye kadar alırsa 16 milyon Euro, 30 Haziran 2021'de alması halinde ise 13 milyon Euro ödeyecek.
✍️ Steven Nzonzi ceduto a titolo temporaneo al Galatasaray— AS Roma (@OfficialASRoma) August 16, 2019
I dettagli ➡️ https://t.co/yllY0F4E0S#ASRoma pic.twitter.com/jQAcP048pb
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