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Spor

Roma, Parma'yı 5 golle yıktı

Serie A'nın 17. haftasında sahasında Parma'yı konuk eden Roma rakibini 5-0'lık skorla mağlup etti.

22 Aralık 2024 Pazar 16:36 - Güncelleme:
Roma, Parma'yı 5 golle yıktı
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İtalya Serie A 17. hafta maçında Roma, sahasında Parma ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maçta kazanan 5-0'lık skorla Roma oldu.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada penaltıdan ve 51. dakikada Paulo Dybala, 13. dakikada Alexis Saelemaekers, 74. dakikada penaltıdan Leandro Paredes ve 83. dakikada Artem Dovbyk attı.

Roma'da iki gol atan Dybala, Dovbyk'in attığı golde de asisti yapan isim oldu.

Bu sonucun ardından Roma, ligde bir hafta sonra kazandı ve puanını 19'a yükseltti. Parma, 15 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Milan deplasmanında gidecek. Parma, sahasında Monza ile karşı karşıya gelecek.

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