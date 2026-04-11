Roma, Pisa'yı rahat geçti

Roma, İtalya Serie A'nın 32. haftasında Pisa ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 3-0 kazanan Başkent temsilcisinde, milli futbolcumuz Zeki Çelik 78 dakika sahada kaldı.

HABER MERKEZİ11 Nisan 2026 Cumartesi 00:02 - Güncelleme:
İtalya Serie A'nın 32. haftasında Roma ile Pisa karşı karşıya geldi.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi Roma 3-0 kazandı.

Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri; 3. 43 ve 52. dakikalarda Donyell Malen kaydetti.

Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik 78 dakika sahada kalırken, 50. dakikada sarı kart gördü.

Pisa'da ise İsak Vural mücadelede yedek soyundu.

Bu sonuçla birlikte Roma puanını 57'ye yükseltti. Pisa ise 18 puanla ligin son sırasına adeta demir attı.

GELECEK MAÇLARI

Roma gelecek hafta sahasında bir basamak altındaki Atalanta'yı ağırlayacak.

Pisa ise Genoa'yı ağırlayacak.

