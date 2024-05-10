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Spor

Roma, Renato Sanches için kararını verdi! PSG bonservisi belirledi

Roma, PSG'den kiraladığı Renato Sanches'in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı. PSG, yıldız orta sahanın bonservisini belirledi.

10 Mayıs 2024 Cuma 23:24 - Güncelleme:
Roma, Renato Sanches için kararını verdi! PSG bonservisi belirledi
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Roma'da istediği performansı sahaya yansıtamayan Renato Sanches için yeni bir gelişme yaşandı.

UOLEsporte'de yer alan habere göre; Roma'nın 15 milyon €'luk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı Renato Sanches, sezon sonunda PSG'ye dönecek.

Haberde yıldız futbolcuyla eski kulübü Benfica'nın ilgilendiği ifade edildi.

PSG BONVERSİVİNİ BELİRLEDİ

Benfica'ya dönmek isteyen Portekizli oyuncu için PSG'nin 10-12 milyon euro istediği aktarıldı.

Sakatlık sebebiyle birçok maçı kaçıran Sanches, Roma'da bu sezon sadece 12 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

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