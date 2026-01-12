İSTANBUL 3°C / -1°C
12 Ocak 2026 Pazartesi / 24 Recep 1447
Spor

Roma, Robinio Vaz transferinde sona yakın

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi Roma, Marsilya'nın 18 yaşındaki yıldızı Robinio Vaz'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ12 Ocak 2026 Pazartesi 17:24 - Güncelleme:
Roma, Robinio Vaz transferinde sona yakın
Roma, kadrosuna golcü takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

Manchester United'dan Joshua Zirkzee ve Atletico Madrid'den Giacomo Raspadori ile ilgilenen İtalyan ekibi, rotasını Marsilya'dan Robinio Vaz'a çevirdi.

ANLAŞMA YAKIN

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Roma ve Marsilya'nın, 18 yaşındaki santrfor için anlaşmaya yakın olduğu yazıldı.

25 MİLYON EURO

Roma, anlaşma sağlanması durumunda genç futbolcu için bonuslar dahil 25 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İtalyan ekibi, transfer için Robinio Vaz ve menajeriyle görüşmelere de devam ediyor.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Vaz, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

