Roma, Romelu Lukaku'ya talip oldu

Sezonun sona ermesiyle beraber Inter'den, Chelsea'ye geri dönen Romelu Lukaku'ya ciddi bir alıcı çıkmamıştı.

Adı bir dönem Juventus ile anılsa da oraya da gitmek istemeyen Romelu Lukaku'ya bir başka İtalyan devi talip oldu.

KİRALIK İSTİYORLAR

Telegraph'ın haberine Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Roma, 30 yaşındaki Belçikalı Romelu Lukaku'yu sezon sonuna kadar kiralamak için Chelsea'ye teklif yapmak istiyor. Haberin devamında ise Roma kesinlikle bir satın alma opsiyonu koydurmak istemiyor.

Romelu Lukaku geldiğinden beri U-21 takımıyla antrenman yapıyor ve yeni teknik direktör Mauricio Pochettino'yla henüz konuşmadığı da belirtildi.

DEV TEKLİFİ REDDETMİŞTİ

Romelu Lukaku transfer döneminin başında Suudi Arabistan ekibi olan Al-Hilal'den dev bir kontrat almıştı ancak Inter'e dönmek için bu teklifi reddeten Lukaku, Inter'den teklif gelmemsi sonucu takımda kaldı.

JUVENTUS'DA İPTAL OLDU

Chelsea, Juventus'tan gelen Romelu Lukaku karşılığında Dusan Vlahovic karşılığında 50 milyon euro ödeyin anlaşalım takasını da reddettikten sonra Belçikalı golcü takımda kaldı.

Chelsea, Romelu Lukaku'nun maaş yükünden çıkmak için oyuncuyu Roma'ya yollamaya da sıcak bakıyor.

37 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 37 resmi maça çıkan Romelu Lukaku bu karşılaşmalarda 14 gol, 7 asistlik katkı sağladı.