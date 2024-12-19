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Spor

Roma, Sampdoria karşısında şov yaptı

İtalya Kupası'nın son 16 turunda sahasında Sampdoria'yı konuk eden Roma, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

19 Aralık 2024 Perşembe 01:44 - Güncelleme:
Roma, Sampdoria karşısında şov yaptı
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İtalya Kupası'nın son 16 turunda Roma ile Sampdoria karşı karşıya geldi.

Stadio Olimpico'da oynanan maçta Roma, Sampdoria'yı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Roma'ya galibiyeti ve turu getiren golleri Artem Dovbyk (2), Tommaso Baldanzi ve Eldor Shomurodov kaydetti.

Kupadan elenen Sampdoria'nın golünü ise Gerard Yepes attı.

DYBALA FORMA GİYMEDİ

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulo Dybala, kadroda olmasına rağmen maçta forma giymedi.

Bu sonuçla birlikte Roma, İtalya Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.

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