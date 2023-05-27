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Spor

Roma, Şampiyonlar Ligi umutlarını kaybetti

Serie A'nın 37. haftasında deplasmanda Fiorentina'ya konuk olan Roma maçı 2-1'lik skorla kaybetti. Bu skorla Jose Mourinholu Roma Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını tamamen kaybetti.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 21:25 - Güncelleme:
Roma, Şampiyonlar Ligi umutlarını kaybetti
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Serie A 37. hafta maçında Roma, deplasmanda Fiorentina ile karşılaştı.

Stadio Artemio Franchi'de oynanan maçı Fiorentina 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 85. dakikada Luka Jovic, 88. dakikada Jonathan Ikone kaydetti. Roma'nın tek golü El Shaarawy'den geldi.

Roma'da milli oyuncu Zeki Çelik maça yedek başladı ve 46. dakikada oyuna dahil oldu.

Roma ligde çıktığı son 7 maçı kazanamadı. Bu sonuçla 60 puanda kalan Mourinho'nun öğrencilerinin Devler Ligi biletini alma şansı kalmadı. Fiorentina ise puanını 53'e çıkardı.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Spezia'yı ağırlayacak. Fiorentina ise Sassuolo'ya konuk olacak.

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