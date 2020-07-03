Roma, Şampiyonlar Ligi'ni zora soktu

03 Temmuz 2020 Cuma 00:50 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 00:50

İtalya Serie A'nın 29. haftasında Roma evinde Udinese ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi Udinese 2-0'lık skorka kazandı.

Udinese'ye galibiyeti getiren goller, 12. dakikada Lasagna ile 78. dakikada Nestorovski'den geldi. Roma'da Diego Perotti, rakibine yaptığı hareketin ardından 30. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Roma'da milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı maçın devre arasında oyundan alındı ve yerini Mkhitaryan'a bıraktı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. yenilgisini alan Roma, 48 puanla, 4. sıradaki Atalanta'nın 12 puan gerisinde 5. basamakta kaldı ve Şampiyonlar Ligi yarışında bir hayli geriye düştü. 9 maçın ardından kazanan udinese ise 18. sıradaki Lecce ile puan farkını 6'ya yükselterek 31 puanla 14. basamağa fırladı ve kümede kalma yolunda önemli bir adım attı.

Serie A'nın 30. haftasında Roma deplasmanda Napoli ile karşılaşacakken, Udinese ise evinde Genoa'yı konuk edecek.