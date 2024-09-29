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Spor

Roma seriye bağladı

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Roma, konuk ettiği Venezia'yı 2-1 mağlup etti.

29 Eylül 2024 Pazar 18:35 - Güncelleme:
Roma seriye bağladı
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İtalya Serie A'nın 6. haftasında Roma, Venezia'yı konuk etti.

Stadio Olimpico'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 2-1 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 74. dakikada Bryan Cristante ve 83. dakikada Niccolo Pisilli kaydetti.

Venezia'nın tek golü ise 44. dakikada Joel Pohjanpalo'dan geldi.

Geçen hafta sezonun ilk galbiiyetini alan Roma, bu sonuçla birlikte 2'de 2 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Venezia ise 4 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Roma, Monza'ya konuk olacak. Venezia ise deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya gelecek.

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