İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Roma seriye bağladı

Serie A'nın 6. haftasında Roma, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu. Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Roma, 2-1 kazandı.

HABER MERKEZİ5 Ekim 2025 Pazar 18:07 - Güncelleme:
Roma seriye bağladı
ABONE OL

Serie A'nın 6. haftasında Roma, deplasmanda Fiorentina'ya konuk oldu.

Artemio Franchi'de oynanan mücadeleyi Roma, 2-1 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Matias Soule ve 30. dakikada Bryan Cristante kaydetti. Fiorentina'nın tek golü 14. dakikada Moise Kean'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma, ligdeki üst üste 3. galibiyetini elde ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Fiorentina ise 3 puanla tanışamadı ve 3 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Roma, Inter'i konuk edecek. Fiorentina, Milan'a konuk olacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.