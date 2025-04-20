İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2025 Pazar / 22 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,2552
  • EURO
    43,8333
  • ALTIN
    4076.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Roma seriyi bozmadı

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Roma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Roma, Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Haber Merkezi20 Nisan 2025 Pazar 00:09 - Güncelleme:
Roma seriyi bozmadı
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Roma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Roma, Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın tek golü 4. dakikada Eldor Shomurodov'dan geldi.

ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Roma, ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkararak puanını 57'ye yükseltti.

Hellas Verona ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve haftayı 32 puanla tamamladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.