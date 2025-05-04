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Spor

Roma seriyi bozmadı

İtalya Ligi'nde Şampiyonlar Ligi bileti almayı hedefleyen Roma, Avrupa kupalarına katılmak isteyen Fiorentina'yı ağırladı. Mücadelede kazanan 1-0'Lık skorla ev sahibi Roma oldu.

Haber Merkezi4 Mayıs 2025 Pazar 23:59 - Güncelleme:
Roma seriyi bozmadı
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İtalya Ligi'nde Şampiyonlar Ligi bileti almayı hedefleyen Roma, Avrupa kupalarına katılmak isteyen Fiorentina'yı ağırladı. Mücadelede kazanan 1-0'Lık skorla ev sahibi Roma oldu.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 45. dakikada Artem Dovbyk kaydetti.

Claudio Ranieri yönetiminde son 19 haftada ligde kaybetmeyen ve bu süreçte 15. galibiyetini alan Roma puanını 63'e yükseltti. Fiorentina 59 puanda kaldı.

İtalya Ligi'nde Roma gelecek hafta Atlanta'ya konuk olacak. Fiorentina, Venezia deplasmanına çıkacak.

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