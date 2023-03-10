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Spor

Roma-Sociedad maçında korkutan olay! Taraftarın parmağı koptu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma ve Real Sociedad karşı karşı karşıya geldi. Olimpico Stadyumu'nda deplasman tribününde bulunun Real Sociedad taraftarlarının yer değiştirdiği sırada bir İspanyol taraftarın parmağı koptu. İşte detaylar...

10 Mart 2023 Cuma 17:16 - Güncelleme:
Roma-Sociedad maçında korkutan olay! Taraftarın parmağı koptu
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Roma ve Real Socieda Olimpico Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Maç öncesinde deplasman tribünde bulunan bazı Sociedad taraftarları sahayı daha iyi görebilmek için yerlerini değiştirdi. Yer değiştirme sırasında erkek bir taraftar tribünde sıkışırken parmağı koptu.

Taraftar sıkıştığı yerden hemen kurtarılırken, eşiyle birlikte stadyumdaki tuvalete koştu. O sırada diğer taraftarlar kopan parmağı buldu ve yaralanan taraftara götürdü. İspanyol taraftar ve eşi hastaneye giderek operasyon geçirdi ve parmak yeniden ele takıldı.

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