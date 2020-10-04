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Spor

Roma, Tolgay Arslan'lı Udinese'yi tek golle geçti

İtalya Serie A'nın 3. hafta maçında Roma, deplasmanda Udinese'ye konuk oldu. Tolgay Arslan'ın forma giydiği Udinese başkent ekibine 1-0 mağlup oldu.

04 Ekim 2020 Pazar 00:53 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 00:53
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Dacia Arena'da oynanan karşılaşmayı Roma deplasmanda 1-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken ikinci yarıya hızlı başlayan Roma, yeni transferi Pedro'nun 55. dakikadaki golüyle öne geçti. Kalan dakikalarda ev sahibi Udinese beraberliği yakalamaya çalışsa da bu isteğinde başarılı olamadı. Roma tek golle galibiyete uzanarak sezonun ilk puanını hanesine yazdırmış oldu.

Mücadelede Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Udinese'ye imza atan Tolgay Arslan ilk 11'de başladığı maçta 63 dakika sahada kaldı.

İtalya'da 3 hafta sonunda Roma 4 puana yükselirken Udinese ise henüz puanla tanışamadı.

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