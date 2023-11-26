İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2023 Pazartesi / 15 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,8677
  • EURO
    31,5678
  • ALTIN
    1858.24
  • BIST100
    7959.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Roma, Udinese engelini üç golle aştı
Spor

Roma, Udinese engelini üç golle aştı

İtalya Serie A 13. hafta mücadelesinde Roma evinde Udinese'yi ağırladı. Başkent ekibi karşılaşmayı 3-1 kazanarak puanını 21'e yükseltti.

26 Kasım 2023 Pazar 23:17 - Güncelleme:
Roma, Udinese engelini üç golle aştı
ABONE OL

İtalya Serie A 13. hafta karşılaşmasında Roma evinde ağırladığı Udinese'yi 3-1 mağlup etti.

Roma'nın golünü 20. dakikada Gianluca Mancini, 81. dakikada Paulo Dybala ve 90. dakikada Stephan El Shaarawy, Udinese'nin golünü ise 57. dakikada Florian Thauvin kaydetti.

Roma'da, Milli oyuncumuz Zeki Çelik karşılaşmada süre almadı.

Roma aldığı galibiytle birlikte 21 puan olurken, Udinese ise 11 puanda kaldı.

Roma bir sonraki karşılaşmasında Sassuolı deplasmanına giderken, Udinese sahasında Hellas Verona'yı konuk edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.