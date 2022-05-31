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Spor

Roma ve Fiorentina, Zeki Çelik'i istiyor

İtalya Serie A ekiplerinden Roma ve Fiorentina'nın Fransa Ligue 1 takımlarından Lille'de forma giyen Zeki Çelik'i istediği iddia edildi.

31 Mayıs 2022 Salı 18:20 - Güncelleme:
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Serie A ekipleri Roma ve Fiorentina'nın, Lille'den milli futbolcumuz Zeki Çelik ile ilgilendiği öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan habere göre, UEFA Konferans Ligi'ni kazanan Roma, Jose Mourinho önderliğinde yeni sezonun kadrosunu kurmaya odaklandı ve başkent temsilcisinde orta saha ve sağ bek transferi gündemde. Roma'da orta saha adayının Brighton'dan Yves Bissouma olduğu belirtilirken, sağ bek için Zeki Çelik'in adının öne çıktığı aktarıldı.

FIORETINA DA İSTİYOR

Öte yandan Alvaro Odriozola'nın Real Madrid'e geri dönecek olması nedeniyle Fiorentina'nın da, yeni bir sağ bek takviyesi yapmak istediği ifade edildi. İtalyan ekibinde bu nedenle daha önce de gündeme gelen Zeki Çelik'in adının bir kez daha masada olduğu kaydedildi.

Lille'in geçirdiği kötü sezon nedeniyle Zeki Çelik'in 15 milyon euro'luk bonservisinin düşme ihtimali olduğu öne sürüldü.

Bu sezon Lille'de 40 maça çıkan 25 yaşındaki Zeki Çelik, 3 gol, 3 asitlik bir performans sergiledi.

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