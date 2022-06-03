İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2022 Cuma / 4 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,499
  • EURO
    17,6649
  • ALTIN
    976.546
  • BIST100
    2601.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Roma, Zeki Çelik için teklifte bulundu
Spor

Roma, Zeki Çelik için teklifte bulundu

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Fransa Ligue 1 takımı Lille'de forma giyen Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istiyor.

3 Haziran 2022 Cuma 23:11 - Güncelleme:
ABONE OL

Roma'nın, Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik için ilk teklifini yaptığı öne sürüldü.

ROMA'DAN 10 MİLYON EURO

La Nazione'de yer alan habere göre, gelecek sezon sağ bekteki rotasyonu artırmak isteyen Jose Mourinho'nun ekibi, Zeki Çelik için 10 milyon euro civarında bir teklif yaptı.

ROMA, FAVORİ DURUMDA

Zeki Çelik için Fiorentina'nın da devrede olduğu ancak Fiorentina'nın şu ana dek somut bir hamle yapmaması nedeniyle Roma'nın teklifiyle favori duruma geldiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Bu sezon Lille'de 40 maça çıkan Zeki Çelik, takımına 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Milli futbolcumuzun Lille ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.