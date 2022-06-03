Roma, Zeki Çelik için teklifte bulundu

Roma'nın, Lille'de forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik için ilk teklifini yaptığı öne sürüldü.

ROMA'DAN 10 MİLYON EURO

La Nazione'de yer alan habere göre, gelecek sezon sağ bekteki rotasyonu artırmak isteyen Jose Mourinho'nun ekibi, Zeki Çelik için 10 milyon euro civarında bir teklif yaptı.

ROMA, FAVORİ DURUMDA

Zeki Çelik için Fiorentina'nın da devrede olduğu ancak Fiorentina'nın şu ana dek somut bir hamle yapmaması nedeniyle Roma'nın teklifiyle favori duruma geldiği belirtildi.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Bu sezon Lille'de 40 maça çıkan Zeki Çelik, takımına 3 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.

Milli futbolcumuzun Lille ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.