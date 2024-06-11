Roma, Zeki Çelik'in bonservisini belirledi

Roma, Galatasaray'ın da gündemine gelen Zeki Çelik'in bonservisini belirledi.

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İtalyan ekibi, milli futbolcu için 7 milyon euro ve üzerinde gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Roma, 27 yaşındaki futbolcuyu 2022 yazında Lille'den 7.4 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı. İki takım arasında yapılan sözleşmede Zeki'nin başka bir takıma satılması durumunda Lille'e verilecek yüzde 15 pay olduğu ve Roma'nın bu nedenle söz konusu bonservisi belirlediği ifade edildi.

Roma ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Zeki Çelik, geride kalan sezonda İtalyan ekibinde çıktığı 26 maçta 2 asist yaptı.