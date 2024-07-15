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Spor

Roma'da Alexander Sörloth sesleri!

İtalya ekiplerinden Roma, bu sezon La Liga'ya damga vuran Villarreal'in golcü oyuncu Alexander Sörloth'u transfer etmek için devreye girdi.

15 Temmuz 2024 Pazartesi 18:17 - Güncelleme:
Roma'da Alexander Sörloth sesleri!
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Türkiye'de Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth'a dev bir talip çıktı.

La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Villarreal forması giyen Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor.

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Haberde İspanyol ekibinin 38 milyon euroluk serbest kalma maddesi olan 28 yaşındaki golcü için 20-25 milyon euroluk teklifi kabul edeceği belirtildi.

Öte yandan Norveçli golcünün de İtalya'ya transfer olmaya sıcak baktığı kaydedildi. Bu transfer için kısa süre içinde sıcak gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Villarreal'de 41 maça çıkan 28 yaşındaki forvet, 26 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

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