İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ekim 2025 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0603
  • EURO
    48,8796
  • ALTIN
    5534.37
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Roma'da büyük pişmanlık! Tammy Abraham'ı mumla arıyorlar
Spor

Roma'da büyük pişmanlık! Tammy Abraham'ı mumla arıyorlar

İtalyan ekibi Roma, sezon başında kadroda düşünmediği forvetleri Tammy Abraham ve Eldor Shomurodov'un Süper Lig performansları sonrası büyük pişmanlık yaşıyor.

Akşam24 Ekim 2025 Cuma 08:42 - Güncelleme:
Roma'da büyük pişmanlık! Tammy Abraham'ı mumla arıyorlar
ABONE OL

İtalyan ekibi Roma, sezon başında kadroda düşünmediği golcülerinin Süper Lig'de gösterdiği performans sonrası büyük bir pişmanlık yaşıyor. 13 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Tammy Abraham, Süper Lig'de 9 maçta 4 kez ağları sarsmayı bildi.

28 yaşındaki İngiliz forvetin Siyah-Beyazlı forma altındaki genel performansı ise 15 maçta 9 gol, 2 asist şeklinde. Roma'dan Başakşehir'e kiralık olarak gelen Eldor Shomurodov ise ligde 9 maçta 4 gol attı. 30 yaşındaki Özbek golcünün satın alma opsiyonu ise 2.7 milyon euro. İki oyuncu gösterdiği harika performansla Süper Lig'de toplam 8 gol atmış oldu. Roma ise bu sezon oynadığı 7 maçta sadece 7 kez ağları sarsabildi. Böylece İtalyan ekibi, toplamda iki eski oyuncusunun gol sayısının gerisinde kaldı. Roma'da 22 yaşındaki orta saha Matias Soule, attığı 3 golle takımın en skorer ismi olmayı başardı. İtalyan ekibinde Cristante, Wesley, Dovbyk ve Pellegrini'nin birer golü bulunuyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.