İtalyan ekibi Roma, sezon başında kadroda düşünmediği golcülerinin Süper Lig'de gösterdiği performans sonrası büyük bir pişmanlık yaşıyor. 13 milyon euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan Tammy Abraham, Süper Lig'de 9 maçta 4 kez ağları sarsmayı bildi.

28 yaşındaki İngiliz forvetin Siyah-Beyazlı forma altındaki genel performansı ise 15 maçta 9 gol, 2 asist şeklinde. Roma'dan Başakşehir'e kiralık olarak gelen Eldor Shomurodov ise ligde 9 maçta 4 gol attı. 30 yaşındaki Özbek golcünün satın alma opsiyonu ise 2.7 milyon euro. İki oyuncu gösterdiği harika performansla Süper Lig'de toplam 8 gol atmış oldu. Roma ise bu sezon oynadığı 7 maçta sadece 7 kez ağları sarsabildi. Böylece İtalyan ekibi, toplamda iki eski oyuncusunun gol sayısının gerisinde kaldı. Roma'da 22 yaşındaki orta saha Matias Soule, attığı 3 golle takımın en skorer ismi olmayı başardı. İtalyan ekibinde Cristante, Wesley, Dovbyk ve Pellegrini'nin birer golü bulunuyor.