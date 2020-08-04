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Spor

Roma'da Cengiz Ünder kadroda, Mert Çetin yok

Sevilla ile oynayacağı Avrupa Ligi maçının kadrosunu UEFA'ya bildiren Roma'da, Cengiz Ünder listede yer alırken, Mert Çetin ise listeye dahil edilmedi.

IHA04 Ağustos 2020 Salı 09:18 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 09:18
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Roma, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda, perşembe günü deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi kadrosunu UEFA’ya bildiren İtalyan ekibinde, milli yıldız Cengiz Ünder kadroda yer aldı. Mert Çetin ise listeye dahil edilmedi.

Perşembe günü 19.55’te başlayacak mücadelede Roma’nın UEFA’ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Pau Lopez, Mirante, Peres, Fazio, Ibanez, Mancini, Santon, Spinazzola, Kolarov, Cristante, Diawara, Kluivert, Mkhitaryan, Pellegrini, Perez, Perotti, Cengiz Ünder, Veretout, Villar, Zaniolo, Dzeko, Kalinic.

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