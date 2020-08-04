Roma'da Cengiz Ünder kadroda, Mert Çetin yok

IHA 04 Ağustos 2020 Salı 09:18 - Güncelleme: 04 Ağustos 2020 Salı 09:18

Roma, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda, perşembe günü deplasmanda Sevilla ile karşılaşacak. Bu mücadele öncesi kadrosunu UEFA’ya bildiren İtalyan ekibinde, milli yıldız Cengiz Ünder kadroda yer aldı. Mert Çetin ise listeye dahil edilmedi.

Perşembe günü 19.55’te başlayacak mücadelede Roma’nın UEFA’ya bildirdiği kadroda şu isimler yer aldı:

Pau Lopez, Mirante, Peres, Fazio, Ibanez, Mancini, Santon, Spinazzola, Kolarov, Cristante, Diawara, Kluivert, Mkhitaryan, Pellegrini, Perez, Perotti, Cengiz Ünder, Veretout, Villar, Zaniolo, Dzeko, Kalinic.