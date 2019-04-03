12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6202
  • 6,3255
  • 233.487
  • 94.391
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Roma'da Cengiz Ünder krizi!

Birçok kulübün listesinde yer alan yıldız futbolcu Cengiz Ünder'in geleceği masaya yatırıldı. Milli oyuncunun menajeri Fali Ramadani, İtalyan ekibine net konuştu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Formasını giydiği Roma ile öne çıkan oyunculardan Cengiz Ünder, Avrupa'nın en çok konuşulan isimlerden oldu.
 
Football Espana'da önceki gün çıkan haberde Real Madrid, Arsenal, Chelsea, Manchester United ve Bayern Münih'in yıldız futbolcuyu listesine aldığı iddia edilmişti.
 
21 yaşındaki futbolcuyla ilgili dün de flaş bir gelişme yaşandı. Cengiz'in menajeri Fali Ramadani'nin Roma Sportif Direktörü Massara ile masaya oturduğu ve net ifadeler kullandığı ortaya çıktı.
 
50 MİLYON EURO
 
Birçok kulübün listesinde yer alan milli futbolcunun geleceği masaya yatırılırken, Ramadani'nin şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:
 
"Arsenal, Real Madrid, Bayern Münih ve Monaco'dan ciddi ve iyi teklifler var. Cengiz'in yıllık 800 bin euro olan maaşını iki katına çıkarın. Yoksa takımdan ayrılır." İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2022'de bitecek olan yıldız futbolcunun maaşına zam yapılması beklenirken, bu oyuncuyu listesine alan kulüplerin 50 milyon euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi.
 
SporX
 

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ünal: İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız

Ünal: İmamoğlu devam eden hukuki süreçten neden rahatsız

YPG/PKK'ya 'bahar' darbesi: 45 terörist etkisiz hale getirildi

YPG/PKK'ya 'bahar' darbesi: 45 terörist etkisiz hale getirildi

"Müslümanlar hakkındaki anlatıyı değiştirmemiz gerekiyor"

'Müslümanlar hakkındaki anlatıyı değiştirmemiz gerekiyor'

CHP'nin itiraz ettiği ilçede AK Parti farkı açtı

CHP'nin itiraz ettiği ilçede AK Parti farkı açtı

Geri sayım başladı! Basın Ekspres Yolu 26 saat trafiğe kapatılacak

Geri sayım başladı! Basın Ekspres Yolu 26 saat trafiğe kapatılacak

Başkan Erdoğan, tebrik için aradı: Bu zaferin mimarı sensin

Başkan Erdoğan, tebrik için aradı: Bu zaferin mimarı sensin

Aynı gün farklı kıtalardan fırlatılacaklar

Aynı gün farklı kıtalardan fırlatılacaklar

CHP'nin kalesini kazanan Yılmaz: 50 yıl sonra tarihe bir not düştüm

CHP'nin kalesini kazanan Yılmaz: 50 yıl sonra tarihe bir not düştüm
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

Başkan Erdoğan, Çamlıca Cami´nde Kur´an okudu

2 bin yıllık fiyat listesi açığa çıktı

2 bin yıllık fiyat listesi açığa çıktı

Gelin geldiği Mardin'de 29 yıl sonra muhtar seçildi

Gelin geldiği Mardin'de 29 yıl sonra muhtar seçildi

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA