13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:56 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 21:56

Avrupa'dan birçok kulübün takip ettiği Cengiz Ünder için Roma'dan flaş bir karar çıktı.

İtalya basınında yer alan habere göre; Roma, sezon sonunda Cengiz Ünder ile yolları ayırmaya karar verdi.

ARSENAL, TOTTENHAM, NAPOLI VE LEVERKUSEN DEVREDE

Haberde; Cengiz Ünder için 24 milyon euro bonservis ücreti talep edileceği belirtilirken Arsenal, Tottenham, Napoli ve Bayer Leverkusen gibi kulüplerin bu transfer için takipte olduğu kaydedildi.

Roma'da bu sezon 20 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 3 gol attı.