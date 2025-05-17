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Spor

Roma'da dev final! Sinner ile Alcaraz karşılaşacak

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde final müsabakası, dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz arasında oynanacak.

AA17 Mayıs 2025 Cumartesi 01:45 - Güncelleme:
Roma'da dev final! Sinner ile Alcaraz karşılaşacak
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Roma Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler kategorisinde final müsabakası, dünya 1 numarası İtalyan raket Jannik Sinner ile 3 numaralı seribaşı İspanyol Carlos Alcaraz arasında oynanacak.

Başkent Roma'da Foro Italico Kompleksi'ndeki toprak kortlarda düzenlenen turnuvaya tek erkekler kategorisinde yarı final müsabakalarıyla devam edildi.

Günün ilk yarı final maçında, 3 numaralı seribaşı Alcaraz, ev sahibi ülkeden 8 numaralı seribaşı Lorenzo Musetti karşılaştı. Merkez Kort'ta oynanan ve 2 saat 3 dakika süren mücadelede Alcaraz, Musetti'yi 6-3 ve 7-6'lük setlerle 2-0 yenerek, finale yükseldi.

Yarı finalin diğer ayağında ise dünya 1 numarası İtalyan Sinner ile 11 numaralı seribaşı ABD'li Tommy Paul, Merkez Kort'ta karşılaştı. Mücadele 1 saat 43 dakika sürerken, Sinner ilk seti kaybetse de maçı çevirmesini bildi. İtalyan raket, ABD'li rakibini 1-6, 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek, finale yükseldi.

Böylece Roma Açık'ta tek erkekler finalinde, 18 Mayıs Pazar günü Sinner ile Alcaraz karşılaşacak.

Roma Açık Tenis Turnuvası'nda yarın da tek kadınlar final müsabakası oynanacak. Finalde 4 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauf ile 6 numaralı seribaşı İtalyan Jasmine Paolini kozlarını paylaşacak.

  • Roma Açık Tenis Turnuvası
  • Jannik Sinner
  • Carlos Alcaraz

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