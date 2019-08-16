Roma'da gündem Domagoj Vida
Dejan Lovren transferini bitiremeyen İtalyan devi Roma, Domagoj Vida’yı gündemine aldı.
Beşiktaş forması giyen Hırvat defans oyuncusu Domgaoj Vida'ya sürpriz bir talip çıktı. İtalyan basını Dejan Lovren'den olumsuz sinyaller alan Roma'nın Beşiktaşlı Vida'yı istediğini yazdı.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma, stoper transferinde Türkiye'ye yöneldi.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre başkent ekibi, Liverpool forması giyen Hırvat futbolcu Dejan Lovren transferinde başarılı olamayınca rotasını Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya çevirdi.
30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 2018'in ocak ayında bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelmişti. Vida, son Dünya Kupası'nda Hırvatistan Milli Takımı ile final oynamıştı.
(Fotomaç)
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