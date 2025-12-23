İSTANBUL 13°C / 8°C
23 Aralık 2025 Salı
Spor

Roma'da hedef Axel Disasi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen İtalyan ekibi Roma, Chelsea forması giyen Axel Disasi'yi kadrosuna katmak istiyor.

23 Aralık 2025 Salı 17:46
Roma'da hedef Axel Disasi
İtalya'da bu sezon zirve mücadelesi veren Roma, transfer için de harekete geçti.

HEDEF DISASI

Roma, Chelsea forması giyen savunma oyuncusu Axel Disasi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin, Disasi'nin profilini beğendiği ve transfer için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

RMC Sport'ta yer alan haberde, Roma'nın kiralık transferi için Chelsea ile görüştüğü Disasi'nin de daha fazla oynamak adına transfere sıcak baktığı yazıldı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki savunma oyuncusunun, bonservisinin bulunduğu Chelsea ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

