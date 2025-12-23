Roma'da hedef Axel Disasi

İtalya'da bu sezon zirve mücadelesi veren Roma, transfer için de harekete geçti.

HEDEF DISASI

Roma, Chelsea forması giyen savunma oyuncusu Axel Disasi'yi kadrosuna katmak istiyor.

Roma'nın teknik direktörü Gian Piero Gasperini'nin, Disasi'nin profilini beğendiği ve transfer için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

RMC Sport'ta yer alan haberde, Roma'nın kiralık transferi için Chelsea ile görüştüğü Disasi'nin de daha fazla oynamak adına transfere sıcak baktığı yazıldı.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki savunma oyuncusunun, bonservisinin bulunduğu Chelsea ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.