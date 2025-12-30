İSTANBUL 14°C / 3°C
Spor

Roma'da Leon Bailey defteri erken kapanıyor

Roma, sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Leon Bailey ile devre arasında yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İtalyan ekibinin, Jamaikalı oyuncunun Aston Villa'dan gelen kiralık sözleşmesini feshetmek istediği öne sürüldü.

30 Aralık 2025 Salı 19:33
Roma'da Leon Bailey defteri erken kapanıyor
Roma, sezon başında kiraladığı ve şu ana kadar isteneni veremeyen Leon Bailey ile ilgili kararını verdi.

Daily Mail'in haberine göre, Başkent ekibi, Jamaikalı sağ kanatın kiralık sözleşmesini fesih etmek istiyor.

Haberde Roma'nın devre arası transfer döneminde oyuncuyla erkenden yollarını ayırmak istediği kaydedildi.

Leon Bailey, sezon başında 3 milyon euro kiralama bedeliyle Aston Villa'dan Roma'ya transfer olmuştu. 28 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinde 20 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyordu.

Bailey, bu sezon 11 maçta sadece 1 asistlik performans sergiledi.

