23 Ağustos 2025 Cumartesi
Roma'da Lorenzo Pellegrini krizi! Gasperini'den çarpıcı sözler

Roma Teknik Direktörü Gianpiero Gasperini, altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini'nin geleceğiyle ilgili belirsizliği açıkladı. Pellegrini'nin sözleşmesini uzatmak istemediğini söyleyen Gasperini, oyuncunun ayrılığa yakın olduğunu belirtti.

23 Ağustos 2025 Cumartesi 14:26
Roma'da Lorenzo Pellegrini krizi! Gasperini'den çarpıcı sözler
Roma Teknik Direktörü Gianpiero Gasperini, yıldız orta saha oyuncusu Lorenzo Pellegrini'nin durumuna dair önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, TMW'ye verdiği röportajda, "Birkaç seçeneğimiz var ve bu da satışla ilgili olanlardan biri. Pellegrini iyileşiyor ve anlaşmaya yakınız. Henüz takımla antrenman yapmadı. Kulüp, milli takımda oynamak isterken sözleşmesini uzatmak istemiyor. Ayrılmak için uygun bir seçenek bulursa, kulüp mutlu olacaktır. Zor olacak ama her şey ortada" ifadelerini kullandı.

Roma altyapısından yetişen 28 yaşındaki oyuncu, 2026 yazına kadar kulüp ile sözleşmeli. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 9 milyon Euro olarak gösteriliyor. Pellegrini'nin ismi Serie A ekiplerinin yanı sıra Avrupa'dan birçok kulüple anılıyor.

