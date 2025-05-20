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Spor

Roma'da Nuno Espirito Santo sesleri

Roma, teknik direktörlük koltuğu için rotasını Premier Lig'de başarılı bir sezon geçiren Nuno Espirito Santo'ya çevirdi. İtalyan kulübü, Portekizli çalıştırıcıya 2 yıllık sözleşme ve şampiyonluk hedefleyen bir kadro sözü verdi.

Haber Merkezi20 Mayıs 2025 Salı 18:20 - Güncelleme:
Roma'da Nuno Espirito Santo sesleri
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Claudio Ranieri'nin yerine teknik direktör arayışlarına başlayan Roma, rotasını şekillendirdi.

Relevo'nun haberine göre İtalyan temsilcisi, Nottingham Forest'ın başında dikkat çeken bir sezon geçiren Nuno Espirito Santo'ya resmi teklif yaptı.

Habere göre Roma, 50 yaşındaki Portekizli teknik adama iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Ayrıca kısa vadede şampiyonluk hedefleyen rekabetçi bir kadro kurulması yönünde de taahhütte bulunuldu.

Nuno Espirito Santo, Premier Lig'de Nottingham Forest ile sezon boyunca gösterdiği performansla öne çıkmış ve kulübünü Avrupa kupalarına taşıma yarışında iddialı bir konuma getirmişti. Roma ise yeni sezonda istikrarlı bir teknik yapılanma kurmak adına bu tecrübeli ismi göreve getirmeyi hedefliyor.

Taraflar arasındaki temasların sürdüğü, Roma yönetiminin süreci kısa sürede sonuçlandırmak istediği ifade edildi.

  • Nuno Espirito Santo
  • Roma teknik direktörü
  • Premier Lig başarısı

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