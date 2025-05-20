Roma'da Nuno Espirito Santo sesleri

Claudio Ranieri'nin yerine teknik direktör arayışlarına başlayan Roma, rotasını şekillendirdi.

Relevo'nun haberine göre İtalyan temsilcisi, Nottingham Forest'ın başında dikkat çeken bir sezon geçiren Nuno Espirito Santo'ya resmi teklif yaptı.

Habere göre Roma, 50 yaşındaki Portekizli teknik adama iki yıllık bir sözleşme teklif etti. Ayrıca kısa vadede şampiyonluk hedefleyen rekabetçi bir kadro kurulması yönünde de taahhütte bulunuldu.

Nuno Espirito Santo, Premier Lig'de Nottingham Forest ile sezon boyunca gösterdiği performansla öne çıkmış ve kulübünü Avrupa kupalarına taşıma yarışında iddialı bir konuma getirmişti. Roma ise yeni sezonda istikrarlı bir teknik yapılanma kurmak adına bu tecrübeli ismi göreve getirmeyi hedefliyor.

Taraflar arasındaki temasların sürdüğü, Roma yönetiminin süreci kısa sürede sonuçlandırmak istediği ifade edildi.