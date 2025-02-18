Roma'da Ranieri rüzgarı! Mourinho detayı dikkat çekti

Roma'da Daniele De Rossi ve Ivan Juric'in ardından teknik direktörlük görevine getirilen Claudio Ranieri, ligde takımını toparladı.

Ranieri yönetimindeki Roma, ligde oynadığı son 9 maçta kaybetmedi. Roma, bu maçlarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı.

SAVUNMA BAŞARISI

Claudio Ranieri'nin ekibi özellikle bu maçlardaki savunma başarısıyla dikkat çekti. Roma, söz konusu 9 lig maçında kalesinde 6 gördü.

"MOURINHO TARZI ÇÖZÜM"

Ranieri'nin Roma ile son dönemdeki yükselişteki performansı İtalyan basınında da gündem oldu. İtalyan basını, Ranieri'nin, 2022 yılında takımı çalıştıran Jose Mourinho'dan bu yana görülmemiş bir başarıya imza attığını ve İtalyan teknik adamın takımda Mourinho tarzında bir çözüm yarattığını yazdı.

Ranieri'nin çalıştırdığı Roma, İtalya Ligi'nde oynadığı 25 maçta topladığı 37 puanla 9. sırada yer alıyor.

SIRADAKİ RAKİP PORTO

Roma, bir sonraki maçında perşembe günü UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında Porto ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Porto ve Roma arasında Portekiz'de oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.