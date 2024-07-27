Roma'dan Artem Dovbyk için dev teklif!

Kadrosuna golcü takviyesi yapmak isteyen Roma, dikkat çeken bir hamle yaptı.
İtalyan devi, Girona forması giyen Artem Dovbyk için dev bir teklifte bulundu.
Di Marzio'nun haberine göre; Roma, Ukraynalı futbolcu için İspanyol ekibine 32 milyon euro teklif etti.
Dovbyk ile sözleşme şartlarında anlaşma sağlayan İtalyanlar, Girona'nın cevabını beklemeye geçti.
Habere göre; transferin olumlu sonuçlanma ihtimalinin bir hayli yüksek olduğu vurgulandı.
Girona'da toplam 39 maça çıkan genç golcü, 24 gol ve 10 asist yaptı.