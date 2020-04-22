Roma'dan Cengiz Ünder için sürpriz takas planı!

22 Nisan 2020 Çarşamba 23:28 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 23:29

Roma, Everton'un genç yıldızı Moise Kean için Cengiz Ünder'i takasta kullanmayı düşünüyor. Cengiz Ünder; aynı zamanda Sevilla, Milan ve Napoli'nin de listesinde yer alıyor.

DEĞERİ DÜŞTÜ

İtalya basınına göre; Sarı-Kırmızılı ekip Cengiz Ünder için istediği 40 milyon avroluk değeri düşürdü. Durumun nedeni olarak ise, koronavirüs krizinin transfer ücretlerine etkisi gösteriliyor. Roma'nın takasta Cengiz Ünder'in yanı sıra başka oyuncular da kullanması bekleniyor.

KEAN ROMA'YA DAHA YAKIN

Moise Kean, İtalya U-21 Milli Takımı'nda Romalı Nicolo Zaniolo ile olan arkadaşlığından dolayı Roma'ya daha yakın.

MONCHI CENGİZ'İ İSTİYOR

Sevilla da durumu yakından takip ediyor çünkü Monchi, Cengiz Ünder'i Roma'ya getiren isim olmuştu. Aynı zamanda bir diğer İtalyan ekibi Napoli de Elseid Hysaj'ı anlaşmanın parçası olarak takasta kullanabilir. İtalyan ekibi Milan daha önce aylarca Cengiz Ünder'le anıldı. Kırmızı-Siyahlılar Ocak ayındaki transfer döneminde Suso'yu Cengiz Ünder karşılığında takasta kullanmak istedi.