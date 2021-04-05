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Spor

Roma'dan Cengiz Ünder itirafı

İtalya Serie A takımlarından Roma'nın eski başkanı James Pallotta, Milli futbolcu Cengiz Ünder'in transferinin Roma için hatalı bir transfer olduğunu ifade etti.

05 Nisan 2021 Pazartesi 18:56 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 18:56
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Roma'da son dönemde yapılan transferlerde eski sportif direktör Monchi'nin imzasının olduğunu ifade eden Pallotta, "Monchi bizim gündemimizde yoktu ancak daha sonra yeni bir yapılanma için kendisine inandık. O dönem yapılan Cengiz Ünder transferi iyi bir transferdi ancak Roma için maliyetli ve hatalı bir transferdi. Bu konuda Monchi'ye güvenmek zorundaydım." dedi.

JAVİER PASTORE VE KOLAROV TRANSFERLERİ DE...

Cengiz Ünder'in yanı sıra diğer Monchi transferlerini de değerlendiren eski başkan Pallotta, "Javier Pastore de Roma açısından korkunç bir transferdi ve bu transfer de bir Monchi transferiydi. Kolarov açısından da benzer şeyleri söyleyebilirim. Bu transferleri kulüp yapmadı, Monchi yaptı ve ona güvenmek zorundaydık." şeklinde konuştu.

Amerikalı iş adamı Palotta, "Roma'da Monchi ile bir işbirliği yaptık ancak belirli bir süre sonra Monchi'nin Roma için uygun olmadığına karar verdik. Yaptıklarından verim alamadık ve bizim için maliyetli bir süreçti. Monchi'nin kanıtlaması gereken şeyler vardı ancak sadece A planı vardı ve bizi lazım olan aslında bir de B planıydı" ifadelerini kullandı.

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