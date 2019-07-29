Roma'dan Cengiz Ünder kararı!

Geçen sezon gösterdiği performansla Bayern Münih ve Arsenal'in listesine giren ve 50 milyon Euro fiyat biçilen Cengiz yaşadığı sakatlık sonrası geri planda kalmıştı.

3 YILLIK YENİ İMZA ATACAK

Sezon öncesi tekrar forma giyen ve performansını yükselten Cengiz, attığı iki golle de Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın gözüne girmeyi başardı. Roma'dan yılda 1 milyon Euro kazanan Cengiz Ünder'in yeni sözleşmesinin 3 yıllık olacağı ve ücretine de zam yapılacağı belirtildi.

Sabah