Roma'dan Cengiz Ünder kararı!
Cengiz Ünder, Roma ile mukavele yeniliyor. Ternana ile oynanan ve 3-1 biten hazırlık maçında iki gol atan milli futbolcu, yaklaşık 6 aydır Roma ile yeni bir anlaşma yapmak için bekliyordu.
Geçen sezon gösterdiği performansla Bayern Münih ve Arsenal'in listesine giren ve 50 milyon Euro fiyat biçilen Cengiz yaşadığı sakatlık sonrası geri planda kalmıştı.
3 YILLIK YENİ İMZA ATACAK
Sezon öncesi tekrar forma giyen ve performansını yükselten Cengiz, attığı iki golle de Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın gözüne girmeyi başardı. Roma'dan yılda 1 milyon Euro kazanan Cengiz Ünder'in yeni sözleşmesinin 3 yıllık olacağı ve ücretine de zam yapılacağı belirtildi.
Sabah
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