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Roma'dan Cengiz Ünder kararı!

Cengiz Ünder, Roma ile mukavele yeniliyor. Ternana ile oynanan ve 3-1 biten hazırlık maçında iki gol atan milli futbolcu, yaklaşık 6 aydır Roma ile yeni bir anlaşma yapmak için bekliyordu.

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Geçen sezon gösterdiği performansla Bayern Münih ve Arsenal'in listesine giren ve 50 milyon Euro fiyat biçilen Cengiz yaşadığı sakatlık sonrası geri planda kalmıştı.
 
3 YILLIK YENİ İMZA ATACAK
 
Sezon öncesi tekrar forma giyen ve performansını yükselten Cengiz, attığı iki golle de Roma Teknik Direktörü Fonseca'nın gözüne girmeyi başardı. Roma'dan yılda 1 milyon Euro kazanan Cengiz Ünder'in yeni sözleşmesinin 3 yıllık olacağı ve ücretine de zam yapılacağı belirtildi.
 
Sabah
 

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