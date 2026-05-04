İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2026 Salı / 19 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,221
  • EURO
    52,9436
  • ALTIN
    6569.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Roma'dan farklı galibiyet: Fiorentina'yı 4 golle geçti
Spor

Roma'dan farklı galibiyet: Fiorentina'yı 4 golle geçti

Roma, sahasında Fiorentina'yı 4-0 mağlup ederek puanını 64'e yükseltti. Konuk ekibin 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

HABER MERKEZİ4 Mayıs 2026 Pazartesi 23:46 - Güncelleme:
Roma'dan farklı galibiyet: Fiorentina'yı 4 golle geçti
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Roma, Fiorentina'yı ağırladı.

Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Roma, 4-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 13'te Gianluca Mancini, 17'de Wesley, 34'te Mario Hermoso ve 58'de Niccolo Pisilli kaydetti.

Paolo Vanoli yönetimindeki Fiorentina'nın ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Roma, puanını 64 puana yükseltti. Fiorentina ise 37 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Roma, Parma deplasmanına gidecek. Fiorentina, Genoa'yı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

İETT otobüsü kırmızı ışık dinlemedi: 12 yaşındaki çocuğu altına aldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.