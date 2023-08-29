Roma'dan Galatasaray'a Zeki Çelik müjdesi

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan milli futbolcu Zeki Çelik, Roma'da gözden çıkarıldı.

İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre; Roma, Rasmus Kristensen transferinin ardından aynı pozisyonda forma giyen Zeki Çelik veya Rick Karsdorp'dan birini elinden çıkarmak istiyor.

Haberde, İtalyan kulübünün Zeki Çelik için kiralık transfer fikrine açık olduğu ve Galatasaray'ın Zeki ile yakından ilgilendiği kaydedildi.

ZEKİ ÇELİK KİMDİR?

Futbol kariyerine Bursaspor altyapısında başlayan Zeki Çelik, İstanbulspor'da yükselişe geçmiş, sonrasında Fransız ekibi Lille'in yolunu tutmuştu. 2022 yılında Roma ile kariyerinde yeni bir sayfa açan 1.80 boyundaki Çelik, sağ bek ve sağ açık mevkilerinde oynayabiliyor.

Futbol kariyerinde şu ana kadar 281 mücadeleye çıkan futbolcu, 11 gol atarken 16 da asist kaydetti. Okan Buruk'un da transferine onay verdiği Zeki Çelik, geçen sezon Roma'da 34 maçta oynamış ve 1 asist katkısı yapmıştı.