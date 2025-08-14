İSTANBUL 30°C / 24°C
14 Ağustos 2025 Perşembe
Spor

Roma'dan Jadon Sancho için 23 milyon euro

Serie A ekiplerinden Roma, son dönemde adı Beşiktaş ile anılan İngiliz kanat oyuncusu Jadon Sancho için 23 milyon euroyu gözden çıkardı.

14 Ağustos 2025 Perşembe 19:04
Roma'dan Jadon Sancho için 23 milyon euro
Roma, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Manchester United'da forma giyen Jadon Sancho'ya resmi teklif yaptı.

23 MİLYON EURO RESMİ TEKLİF

Fabrizio Romano'nun haberine göre İtalyan ekibi, Manchester United'a Jadon Sancho için 23 milyon Euro'luk bir resmi teklif yaptı.

BEŞİKTAŞ, 1 HAFTA SÜRE VERDİ

Öte yandan Sercan Dikme'nin aktardığına göre Beşiktaş, İngiliz yıldıza geleceği ile ilgili karar vermesi için 1 haftalık süre verdi.

Siyah-beyazlıların, İngiliz yıldızdan olumlu yanıt alamazsa yeni sol kanat alternatiflerine yöneleceği kaydedildi.

PERFORMANSI

Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

