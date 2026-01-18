Roma'dan Lorenzo Pellegrini hamlesi

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, takım kaptanı Lorenzo Pellegrini'nin geleceği için harekete geçti.

Roma, sözleşmesi sezon sonunda bitecek İtalyan orta saha oyuncusunu takımda tutmak istiyor.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Roma'nın, oyuncu tarafıyla yeni sözleşme için görüşmelere başladığı belirtildi. Roma, yeni sözleşmeyle birlikte Pellegrini'nin kontratını 2029 yılına kadar uzatmak istiyor.

29 yaşındaki futbolcunun da Roma'da kalmak adına maaşında indirime gitmeye hazır olduğu kaydedildi.

Roma forması altında bu sezon 17 maçta süre bulan Lorenzo Pellegrini, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.