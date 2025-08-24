İSTANBUL 29°C / 21°C
Spor

Roma'dan Lorenzo Pellegrini için karar çıktı

İtalya ekibi Roma 29 yaşındaki deneyimli futbolcusu Lorenzo Pellegrini'n takımdaki geleceği hakkında karar verdi.

24 Ağustos 2025 Pazar 17:35
Roma'dan Lorenzo Pellegrini için karar çıktı
Roma'da Lorenzo Pellegrini ile yollar ayrılıyor. İtalyan ekibinin sportif direktörü Frederic Massara, Pellegrini ile yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Massara, "Lorenzo Pellegri'nin sözleşmesini uzatmayacağız ve onu serbest oyuncu olarak kaybetmemek için çözüm arıyoruz. Pellegri ile yaz transfer döneminde veya ocak ayında yollarımızı ayıracağız." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcunun Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

2017 yılından bu yana Roma forması giyen İtalyan futbolcu, başkent ekibinin formasıyla çıktığı 316 maçta 55 gol attı ve 59 asist yaptı.

