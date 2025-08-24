Roma'dan Lorenzo Pellegrini için karar çıktı

Roma'da Lorenzo Pellegrini ile yollar ayrılıyor. İtalyan ekibinin sportif direktörü Frederic Massara, Pellegrini ile yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Massara, "Lorenzo Pellegri'nin sözleşmesini uzatmayacağız ve onu serbest oyuncu olarak kaybetmemek için çözüm arıyoruz. Pellegri ile yaz transfer döneminde veya ocak ayında yollarımızı ayıracağız." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcunun Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

2017 yılından bu yana Roma forması giyen İtalyan futbolcu, başkent ekibinin formasıyla çıktığı 316 maçta 55 gol attı ve 59 asist yaptı.