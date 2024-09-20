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Spor

Roma'dan Nicola Zalewski kararı!

Roma'da transfer dönemindeki anlaşmazlık sonrası kadro dışı kalan Nicola Zalewski affedildi. İşte detaylar...

20 Eylül 2024 Cuma 19:21 - Güncelleme:
Roma'dan Nicola Zalewski kararı!
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Galatasaray'a transferi gündeme gelen ancak anlaşma sağlanamayan Nicola Zalewski, Roma tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

Gazzetta'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi, genç oyuncuyu affetme kararı aldı.

JURIC'DEN SONRA AF ÇIKTI

Yaklaşık 15 gündür takımdan ayrı çalışan Polonyalı yıldız, De Rossi'nin vedası sonrası teknik direktör Ivan Juric'in gelmesiyle affedildi.

İtalyan ekibi, Polonyalı oyuncu ile sözleşme yenileme görüşmelerine de yeniden başlayacak.

22 yaşındaki Zalewski, bu sezon Roma formasıyla 3 kez sahaya çıktı.

  • Nicola Zalewski
  • Romada transfer
  • Kadro dışı

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