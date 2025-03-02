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Spor

Roma'dan üst üste dördüncü galibiyet

Roma, Serie A'nın 27. haftasında karşılaştığı Como'yu Saelemaekers ve Dovbyk'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

Haber Merkezi2 Mart 2025 Pazar 22:07 - Güncelleme:
Roma'dan üst üste dördüncü galibiyet
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İtalya Serie A 27. haftasında Roma, sahasında Como ile karşı karşıya geldi. Olimpico'daki maçı Roma, 2-1'lik skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Alexis Saelemaekers ve 76. dakikada Artem Dovbyk attı. Como'nun tek golü 44. dakikada Lucas da Cunha'dan geldi.

Como, Oliver Kempf'nin 63. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Roma'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Zeki Çelik, 74 dakika sahada kaldı. Zeki, takımının attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.

Bu galibiyetle birlikte ligde arka arkaya dördüncü galibiyetini alan Roma, puanını 43'e yükseltti. Ligde iki maç sonra kaybeden Como, 28 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Roma, Empoli ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Como, sahasında Venezia'yı ağırlayacak.

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