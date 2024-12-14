Roma'dan Zeki Çelik açıklaması

Fransız futbol yöneticisi ve eski profesyonel oyuncu olan Florent Ghisolfi İtalya Serie A ekibi Roma'nın yeni sportif direktörü oldu. Ghisolfi, başkent Roma'da TRT Spor'un sorularını yanıtladı.

Başarı ve kazanma hedefinde olan direktör, güçlü rakiplerle karşı karşıya olsalar da motivasyon, çok çalışma ve kararlılıkla krizi aşacaklarına inandığını söyledi.

"ÇOK MOTİVE OLMUŞ DURUMDAYIZ"

"Bu bizim için önemli bir an. Ve her maçımızda 3 puan kazanmak için sahaya çıkacağız. Çok motive olmuş durumdayız. Hem ligde hem de Avrupa'da yolumuza devam etmek istiyoruz. Güçlü rakipler var. Puanlarımız çok yakın ve mücadele etmek zorundayız. Bu kriz dönemini aşacağımıza inanıyorum.'

ROMA-BRAGA KARŞILAŞMASI

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Roma ile Portekiz ekibi Braga karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi rakibine 3 gol attı. Roma 2 maçlık beraberlik serisinin ardından sahasında ağırladığı Braga'yı 3-0 mağlup etmenin sevincini yaşadı.

Sportif Direktör Florent Ghisolfi, 'Böyle önemli bir galibiyet aldığımız için mutluyuz inanıyorum birlikte daha çok önemli başarılara imza atacağız.' dedi. Bu skorla Roma puanını 9'a çıkarttı.

Ve Roma forması giyen Türk milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik. Ghisolfi, 27 yaşındaki sağ bek pozisyonunda oynayan Çelik'in tıpkı soyadı gibi 'çelik' gibi bir oyuncu olduğunu dile getirdi.

"ÇELİK GİBİ BİR OYUNCUMUZ"

'Çelik mi? Oyuncudan önce onun kişiliğinden ve karakterinden size bahsetmek istiyorum. İnanılmaz değerli, çelik gibi bir oyuncumuz. Sahada takım için çok önemli. Birçok pozisyonda oynayabiliyor. Mücadele ediyor. Çok çalışıyor. Kısaca tek kelimeyle o Roma için çok kilit ve değerli bir oyuncu."